Famalicão: Feirinha de Outono em Arnoso Santa Eulália

Um dos “esteios” do meio campo do FC Famalicão, Tom van de Looi, projetou, esta sexta-feira, a partida de domingo com o FC Porto. O jogador reconhece que pela frente «está a equipa mais forte do campeonato até ao momento». Acredita que será «um jogo muito interessante», contra um adversário que joga «com muita intensidade e tem jogadores fortes». Por isso, «é importante jogarmos bem», avisa.

O Famalicão, que esta época, em dez partida, apenas perdeu por uma vez, contra o Sporting, «está a jogar bem. O jogo é em nossa casa e o apoio dos adeptos é muito importante. No domingo, juntos, faremos um grande trabalho», antecipa o médio.

Tom van de Looi é um jogador de equilíbrios, cuja ação é fundamental para o desenho tático que Hugo Oliveira implementou no FC Famalicão. O jogador, num português perfeitamente percetível, diz que «tento dar o meu melhor» num plantel que «tem muita qualidade».

Esta época já esteve perto do golo, particularmente na partida contra o Rio Ave. Ainda sem marcar, tal como aconteceu na época passada em 29 partidas, Tom diz que está a trabalhar «para tentar chegar mais perto da área. Há muito tempo que não marco, mas sinto que estou cada vez mais perto de o fazer. Vou continuar a tentar e vamos ver quando chega esse grande momento».

Coletivamente, o médio analisa que a equipa continua numa fase de «crescimento», mas aponta que há ainda «muito para crescer e melhorar». Por exemplo, no plano ofensivo, «podemos marcar mais golos; resulta também da juventude do plantel. Somos jovens, eu talvez não, mas vamos crescer muito», acredita.

Por outro lado, o neerlandês, de 26 anos e no Famalicão desde a época passada, confirma que os quatro golos sofridos em 11 jogos (10 do campeonato e um da Taça) não conferem à equipa um selo defensivo. «É apenas o reflexo do trabalho coletivo, porque logo à frente pressionamos muito».