Famalicão: Feirinha de Outono em Arnoso Santa Eulália

Famalicão: Câmara Municipal distinguida com selo de “Qualidade Exemplar da Água»
O Município de VN Famalicão vai receber o selo de “Qualidade exemplar da água para consumo humano”, atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). Conforme consta de um comunicado da entidade, desta quinta-feira, este selo distingue 72 entidades gestoras do setor da água, as quais abrangem 50,9% da população.
Os selos serão entregues em cerimónia relativa à atribuição de “Prémios e Selos dos Serviços de Águas e Resíduos”, integrada no ENEG 2025 – Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento, no dia 18 de novembro, às 17h30, no Europarte, em Santa Maria da Feira. O ENEG – 2025 é uma organização da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA).
A atribuição desta distinção é uma iniciativa da ERSAR, criada em 2009, que pretende evidenciar as entidades prestadoras de serviços de abastecimento público de água que, no último ano de avaliação regulatória, «tenham assegurado uma qualidade exemplar da água para consumo humano«. Para a atribuição dos selos foi verificado, entre outros aspetos, o cumprimento de todos os critérios previstos no respetivo regulamento.
Ainda segundo o comunicado – que pode ser consultado em https://www.ersar.pt/ – às 72 entidades gestoras a quem foi atribuído um selo, será entregue um certificado e o direito de usar essa imagem identificativa da qualidade do serviço prestado aos utilizadores.
Famalicão: “A Tasca do Mateus”, teatro para ver em Requião
Em Requião, na noite deste sábado, há Teatro N`Aldeia, com a peça “A Tasca do Mateus”, pelo grupo Greculeme. Uma comédia encenada por Juca Carvalho. Está marcada para as 21h30, no pavilhão multiusos de Requião, com entrada livre.
Uma iniciativa que tem o apoio da Junta de Freguesia de Requião.
O “Teatro N’Aldeia” está a percorrer o concelho de Vila Nova de Famalicão, levando a magia do teatro amador às freguesias do concelho. A iniciativa é promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão, desde 2015, e conta com as Juntas de Freguesia e associações culturais como principais parceiros.
Famalicão: Mostra Comunitário de Pousada de Saramagos é este sábado
A Mostra Comunitária da freguesia de Pousada de Saramagos decorre este sábado, no Largo José da Silva Freitas. O certame abre às 10 horas e encerra depois da atuação de Pedro Fernandes, marcada para as 22h45.
O programa da mostra da comunidade pousadense contempla várias atividades, entre as quais a gala de reconhecimento de mérito e excelência escolar e a celebração do aniversário da freguesia, momentos marcados para a noite deste dia.
Confira o programa
10h00 | Abertura da Mostra Comunitária com a Fanfarra do CNE 0026 e o hastear das bandeiras.
12h00 | Serviço de Almoço e Take Away (Comissão de Festa de Santa Apolónia)
14h30 | Atividade da Escola Básica
15h00 | Trail Kids – Organizado pela ARPO e ADOSA
15h45 | Demonstração de Alex Ryu Jitsu
16h30 | Entrega de prémios do Trail Kids
19h00 | Missa Campal (dependente das condições climatéricas)
20h00 | Jantar (assegurado pela Comissão de Festa de Santa Apolónia)
21h30 | Gala de Reconhecimento de Mérito e Excelência Escolar
22h30 | Bolo e champanhe de aniversário da freguesia
22h45 | Atuação de Pedro Fernandes
Famalicão: Gustavo e Mathias novamente na seleção sub-21
Os médios do FC Famalicão, Gustavo Sá e Mathias de Amorim, fazem parte de mais uma convocatória da seleção nacional sub-21 para o jogo com a Chéquia, do Grupo B da fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2027.
A dupla do Futebol Clube de Famalicão foi chamada para o encontro que está marcado para o dia 18 de novembro, em solo checo.
A equipa portuguesa é a atual líder do Grupo, somando vitórias nos quatro jogos já realizados.
Famalicão: «Vai ser um jogo muito interessante»
Um dos “esteios” do meio campo do FC Famalicão, Tom van de Looi, projetou, esta sexta-feira, a partida de domingo com o FC Porto. O jogador reconhece que pela frente «está a equipa mais forte do campeonato até ao momento». Acredita que será «um jogo muito interessante», contra um adversário que joga «com muita intensidade e tem jogadores fortes». Por isso, «é importante jogarmos bem», avisa.
O Famalicão, que esta época, em dez partida, apenas perdeu por uma vez, contra o Sporting, «está a jogar bem. O jogo é em nossa casa e o apoio dos adeptos é muito importante. No domingo, juntos, faremos um grande trabalho», antecipa o médio.
Tom van de Looi é um jogador de equilíbrios, cuja ação é fundamental para o desenho tático que Hugo Oliveira implementou no FC Famalicão. O jogador, num português perfeitamente percetível, diz que «tento dar o meu melhor» num plantel que «tem muita qualidade».
Esta época já esteve perto do golo, particularmente na partida contra o Rio Ave. Ainda sem marcar, tal como aconteceu na época passada em 29 partidas, Tom diz que está a trabalhar «para tentar chegar mais perto da área. Há muito tempo que não marco, mas sinto que estou cada vez mais perto de o fazer. Vou continuar a tentar e vamos ver quando chega esse grande momento».
Coletivamente, o médio analisa que a equipa continua numa fase de «crescimento», mas aponta que há ainda «muito para crescer e melhorar». Por exemplo, no plano ofensivo, «podemos marcar mais golos; resulta também da juventude do plantel. Somos jovens, eu talvez não, mas vamos crescer muito», acredita.
Por outro lado, o neerlandês, de 26 anos e no Famalicão desde a época passada, confirma que os quatro golos sofridos em 11 jogos (10 do campeonato e um da Taça) não conferem à equipa um selo defensivo. «É apenas o reflexo do trabalho coletivo, porque logo à frente pressionamos muito».
Famalicão: Se vir um buraco na estrada, avise a Junta de Freguesia de Ribeirão
A Junta de Freguesia de Ribeirão lançou, na passada quinta-feira, uma iniciativa que visa identificar os buracos na estrada ou passeios danificados. Neste sentido, a autarquia pede a ajuda dos ribeirenses, para que alertem para estas situações e, deste modo, poder atuar com celeridade na resolução dos problemas.
Assim, deve tirar uma foto do buraco, indicar o nome da rua e o número de porta mais próximo e envie, através de mensagem privada, para o Facebook da Junta de Freguesia, ou pelo e-mail geral@freg-ribeirao.pt.
A autarquia ribeirense acredita que «com a colaboração de todos, conseguimos estradas mais seguras e bem cuidadas».