Famalicão: Feirinha de outono em Cabeçudos

A partir desta quinta-feira e até ao dia 24 de outubro não será possível descer a Avenida de França, devido aos trabalhos de beneficiação. A circulação automóvel no sentido descendente – desde o entroncamento com a Rua António Ferreira Magalhães até à Rotunda do Lions, junto às Piscinas Municipais – vai estar encerrada ao trânsito, entre as 9 e as 17 horas, de segunda a sábado.

Assim, os automobilistas terão de optar por circular por estradas alternativas, pela Rua António Ferreira Magalhães, pela Rua S. Julião e, por fim, pela Rua D. Sancho I.

Os condutores que transitem no sentido inverso vão poder fazê-lo sem constrangimentos.

As obras na Avenida de França iniciaram-se em setembro e implicam um investimento municipal de cerca de 160 mil euros.