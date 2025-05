Famalicão: Feirinha para angariar fundos para a festa a S. Miguel-o-Anjo

Com vista «a consolidar o trabalho de proximidade com os famalicenses», a Concelhia do Chega anunciou dois novos responsáveis de núcleo. José Pedro Oliveira, na União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, e Rui Jorge, responsável pelo núcleo de Vale S. Cosme, Telhado e Portela.

O partido, em nota de imprensa, acredita que «estamos mais fortes e mais preparados para representar a voz dos famalicenses que exigem mudança». Por outro lado, a integração destes dois novos elementos «é mais uma prova clara de que o Chega está em todas as freguesias».

José Pedro Oliveira e Rui Jorge foram anunciados esta quarta-feira, no decurso de uma reunião com os responsáveis pela organização das mesas de voto no concelho, «encontro marcado pela preparação, cooperação e empenho no processo eleitoral que se avizinha».