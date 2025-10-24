Famalicão: «Felizmente temos muitos Zabiris»

Yassir Zabiri notabilizou-se, nos últimos dias, pela conquista do título mundial sub-20 ao serviço de Marrocos, por marcar os dois golos da final, por ser o segundo melhor marcador da competição e o segundo melhor de todo o torneio. O sucesso do jovem avançado é, tão-só, mais um exemplo do projeto de formação e scouting do FC Famalicão, do qual Zabiri não é caso único. A ideia é de Miguel Ribeiro.

O presidente da SAD realça que a capacidade do clube em identificar e desenvolver talento é o que sustenta o crescimento desportivo e o futuro da SAD. Esta visão «assente no jogo e nos jogadores permite-nos, além do Zabiri, ter Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Ibrahima Ba… Também permite, a cada fim de semana, lutar para ganhar todos os jogos, para chegar às competições europeias, sem abdicar de quem está connosco: as nossas pessoas, a nossa cidade e o nosso concelho».

Estas declarações foram prestadas, ao final da manhã desta sexta-feira, à margem da apresentação do novo equipamento do clube. E quando questionado se tinha recebido muitos telefonemas pelo jovem marroquino, atirou de pronto: «poucos».

O dirigente aponta o jogador «como mais um do nível que o clube tem tido. Do nível do Ugarte, do Pedro Gonçalves, do Luiz Júnior…». Por estes dias, Zabiri está «nas primeiras páginas», mas, «felizmente, temos muitos Zabiris. Uns jogam mais, outros menos, mas o Famalicão tem um plantel de muita qualidade», afirmou, nos Paços do Concelho.