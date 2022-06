Famalicão: Férias de verão para crianças e seniores

A Associação Desperta & Brinca está a preparar um programa de férias de verão para as crianças, jovens e seniores que nele queiram participar. As atividades são realizadas com profissionais e especialistas na sua área de intervenção e o programa vai de encontro à sua missão da associação, promovendo o desenvolvimento pessoal das crianças, bem como um envelhecimento ativo, saudável e uma relação intergeracional entre crianças, jovens e seniores.

Para crianças entre os 5 e os 16 anos, as atividades decorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas, na Escola Secundária D. Sancho I. No período de 20 de junho a 15 de setembro.

Estão previstas diversas atividades: praia, piscina, teatro, música, yoga, oficinas diversificadas, voluntariado, modalidades desportivas, surf/bodyboard, atividades intergeracionais, saurau cultural.

Para os seniores (acima dos 55 anos), as atividades estão programadas a partir de 4 de julho, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, na Escola Secundária D. Sancho I; as tardes de convívio são no parque de Campismo em Árvore (Vila do Conde).

Os participantes vão à praia, têm ateliers, yoga do riso, teatro, música, atividades intergeracionais, voluntariado, atividades desportivas e sarau cultural.

Mais informações pelo geral@despertaebrinca ou 910 079 212.