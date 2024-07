Famalicão: Fernando Daniel e Zé Amaro dão concertos na festa de São Marçal

Na próxima terça-feira, 16 de julho, celebra-se o dia de Nossa Senhora do Carmo e para assinalar a data, no domingo seguinte, dia 21, realiza-se a tradicional Peregrinação Arciprestal ao Santuário. A Peregrinação vai ter início às 09h30 na Igreja Paroquial de Lemenhe, de onde segue com a imagem de Maria. Mais tarde, pelas 11h00, será celebrada a Eucaristia, já no Santuário, presidida pelo Bispo Auxiliar de Braga, D. Delfim Gomes.

No mesmo dia, às 17h30, tem lugar a oração do terço, seguida de procissão e imposição do Escapulário de Nossa Senhora do Carmo.

Desta forma, o Arciprestado de Vila Nova de Famalicão lança o convite a todos os cristãos para que tomem parte desta peregrinação.

E as atividades não ficam por aqui. Já a partir desta sexta-feira, dia 12, vai ser rezada diariamente a Novena de Nossa Senhora do Carmo e na semana seguinte, dia 19, haverá a procissão de velas. No dia 20 de julho, entre as 09h00 e as 11h00 será possível celebrar o Sacramento da Reconciliação.