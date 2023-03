Famalicão: Fernando Fontão poder ser o sucessor de Tiago Cunha na Oliveirense

O famalicense António Correia, de 23 anos, participou no campeonato Single Seater Series, competição promovida pela Motor Sponsor e único troféu de monolugares em Portugal, que decorreu no passado domingo, no Circuito do Estoril.

Toni Correia diz que é a concretização de um sonho de menino. Lembra-se de vibrar ao assistir a provas de fórmula 1 e às de Le Mans, mas por razões financeiras nunca conseguiu experimentar pilotar um carro. O máximo a que tinha chegada era aos videojogos e aos karts alugados. Até que em outubro de 2022 recebeu um convite da FunSpeed para um dia de testes. Agarrou a oportunidade e correu bem. Daí recebeu um convite da FunSpeed para participar no campeonato deste ano. Está entusiasmado e comprometido em obter bons resultados, só espera conseguir mais patrocinadores.

A época começou este domingo, no Estoril, circuito que receberá outra no dia 3 de junho. Os participantes têm 6 sessões de 30 minutos por evento, num total de 3 horas de tempo de pista.

A competição, que reúne em pista verdadeiros exemplares da história do automobilismo mundial, mantém as classes – Fórmula Livre, Fórmula Renault, Fórmula Mais, ZT, KT, KT 80 e VJ – e apresenta dois formatos, numa época que se divide entre corridas e, em estreia, sessões de time attack.

Na segunda metade do calendário, os pilotos têm pela frente duas jornadas ao cronómetro, que reservam uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados, que passam a contemplar 15 minutos cada, seguindo-se duas corridas com igual duração. A primeira tem como palco o Circuito do Estoril, dias 2 e 3 de setembro, e a segunda o Autódromo Internacional do Algarve, de 8 a 10 de dezembro.