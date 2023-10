Famalicão: Fernando Mendes com espetáculo na Casa das Artes dia 18 de novembro

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga vai estar fechado entre as 08:00 de sábado e as 08:00 de domingo. Em causa está a dificuldade em completar as escalas de trabalho necessárias, explica a unidade hospitalar em nota publicada na sua página da Internet.

Em casos de urgência, as grávidas e parturientes da região devem optar por se deslocar a um dos outros hospitais, nomeadamente os que têm apoio da especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, designadamente os hospitais de Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Viana do Castelo.

O Hospital de Braga refere que, entre as 08:00 de sábado e as 08:00 de domingo. o bloco de partos estará em funcionamento para as utentes e parturientes que já ali se encontram internadas.