Famalicão: Fernando Pereira é o próximo presidente dos escuteiros adultos

A FNA – Fraternidade de Nuno Álvares (Escuteiros Adultos), Região de Braga, realiza na tarde do dia 21 de março, pelas 14h00, o Conselho Regional Eletivo, no Auditório da Junta de Freguesia de Delães, em Vila Nova de Famalicão.

No decurso dos trabalhos será eleita e tomada de posse da lista única candidata à direção regional, liderada por Fernando Pereira. O famalicense apresenta o projeto “Sentido de Missão” que reflete o compromisso de continuar a promover a expansão da Fraternidade na região, tendo no serviço às comunidades a principal orientação, com base em três eixos: formação, núcleo e alerta (para servir).

A Região de Braga da FNA conta atualmente com núcleos em cerca de 80 paróquias e mais de 1100 escuteiros adultos.

No Conselho Regional são aguardadas centenas de escuteiros, bem como convidados das estruturas nacional, regional e local da FNA, além de autoridades religiosas e civis.