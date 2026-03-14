Famalicão: Fernando Pereira é o próximo presidente dos escuteiros adultos

Apoio de Famalicão traz esperança a quem perdeu quase tudo com a Kristin no centro do país
Este fim de semana, o Núcleo Antas São Tiago da Fraternidade Nuno Álvares, em Vila Nova de Famalicão, realizou a entrega de bens destinados às populações afetadas pela tempestade Kristin.
Com o apoio do Núcleo de Riachos, que disponibilizou um espaço para acolher os donativos, foi possível levar um pouco de esperança a quem passou por momentos tão difíceis. Os bens serão organizados e entregues diretamente a quem mais precisa.
O núcleo de Vila Nova de Famalicão agradece a todos os que contribuíram, tornando possível esta ação de solidariedade.
Mais de 439 mil cigarros apreendidos pela GNR em Famalicão
A Guarda Nacional Republicana apreendeu 439 800 cigarros no dia 13 de março, na freguesia de Lemenhe, no concelho de Vila Nova de Famalicão.
A ação foi levada a cabo pela Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, durante uma fiscalização direcionada ao controlo da circulação de mercadorias.
No decorrer da operação, os militares abordaram um veículo ligeiro de mercadorias e detetaram tabaco manufaturado que não possuía a estampilha especial obrigatória para a sua detenção, transporte e comercialização em território nacional. O condutor não conseguiu apresentar documentação que comprovasse a origem legal ou a introdução no consumo do produto.
Da intervenção resultou a detenção em flagrante delito de um homem de 48 anos pelo crime tributário de introdução fraudulenta no consumo, bem como a apreensão do tabaco e do veículo utilizado no transporte.
Segundo as autoridades, o tabaco apreendido tem um valor comercial estimado de 129 741 euros. Caso fosse comercializado ilegalmente, teria causado um prejuízo ao Estado de cerca de 92 mil euros em Imposto Especial de Consumo.
Famalicão: Projeto de turma da Didáxis promove a dádiva de sangue
As instalações da Didáxis receberam, esta sexta-feira, uma ação de sensibilização sobre a importância da dádiva de sangue. A iniciativa, promovida pelo Instituto Português do Sangue e Transplante e pela Associação de Dadores de Sangue de Famalicão, está enquadrada no projeto de turma do curso Técnico Auxiliar de Saúde “A vida em cada Gota”.
A sessão visava o esclarecimento da comunidade escolar para as novas regras para dadores que, no próximo dia 25 de março, podem dar sangue. A dádiva decorre das 9 às 12h30, na Didáxis em Riba de Ave, aberta à comunidade e para dadores dos 18 aos 70 anos de idade.
Famalicão: Empresa famalicense oferece monitor de sinais vitais à pediatria do IPO
Foi entregue esta sexta-feira um monitor de sinais vitais na ala pediátrica do IPO do Porto, uma oferta da empresa famalicense Seraical que aceitou o desafio do ‘batman’ para ajudar quem mais precisa.
A empresa mostra-se disponível para continuar a apoiar o IPO com outros equipamentos necessários à promoção da saúde infantil.
“24 Horas para o Senhor” reúne fiéis em Famalicão
O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão promove, esta sexta e sábado, a iniciativa “24 Horas para o Senhor”, um tempo especial de oração que terá lugar na Igreja Matriz Antiga de Famalicão.
O momento inicia-se esta sexta-feira, às 19h15, com a celebração da Eucaristia. No final da missa será exposto o Santíssimo Sacramento, dando início a um período de adoração contínua durante 24 horas, que se prolonga até às 18h00 deste sábado.
O encerramento contará com a Bênção do Santíssimo Sacramento, seguida da Eucaristia final. Ao longo deste tempo, os fiéis são convidados a passar pela igreja para um momento de oração e reflexão diante de Jesus na Eucaristia.
A organização deixa o convite a toda a comunidade para participar neste tempo especial de oração, integrado no período da Quaresma.
Pequenos produtores “vitais” para a sustentabilidade de Famalicão, diz Mário Passos
A valorização da agricultura local esteve em destaque no 2.º encontro de cooperadores da Fagricoop, realizado na quinta-feira, em Vila Nova de Famalicão.
Durante a iniciativa, o presidente da autarquia, Mário Passos, sublinhou a importância dos pequenos produtores para a sustentabilidade do concelho e garantiu que o município continuará a apoiar a promoção da produção local.
O encontro serviu também para refletir sobre os desafios do setor. O presidente do conselho de administração da cooperativa, Manuel Figueiras, destacou a evolução e a crescente profissionalização da agricultura no concelho, defendendo que a cooperação com o município é essencial para assegurar o futuro da Fagricoop.
Segundo o responsável, o reforço destas parcerias poderá ter impacto positivo na economia local e incentivar o consumo de produtos de proximidade.