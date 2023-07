Famalicão: Fernando Rocha vem a Oliveira São Mateus

Oliveira São Mateus vai estar em festa, de 26 a 30 de julho, com as celebrações em honra de Santa Ana e São Joaquim. O programa é vasto e dos convidados para a festa destaca-se o humorista Fernando Rocha, que sobe ao palco na noite do dia 28, às 22h30.

As festividades começam com uma missa na capela, às 11 horas, do dia 26 de julho. No dia 28, às 21h30, atua a banda Nova Geração, segue-se o humor de Fernando Rocha e, para fim da noite, uma sessão de fogo de artifício e nova atuação da Nova Geração. No dia 29, sábado, às 21 horas, sai uma procissão de velas da capela em direção às piscinas municipais, com regresso ao local de partida. Uma hora depois, música com a banda Alvorada Musical, com um intervalo para nova sessão de fogo de artifício.

No último dia, domingo, 30 de julho, às 9 horas dá entrada a Banda Marcial de Arnoso; às 10 horas, missa campal no Largo de Santa Ana; 15 horas, atua a Banda Marcial de Arnoso; às 16 horas, há cantares ao desafio com Tânia Freitas e Alfredo Rafael; 17 horas, procissão solene; às 18h30, atua o Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria. As festividades em honra de Santa Ana e São Joaquim encerram com uma sessão de fogo de artifício.