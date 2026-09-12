Segundo o sorteio realizado esta sexta-feira, a equipa feminina do FC Famalicão vai defrontar o Ferreirense na primeira eliminatória da Taça de Portugal. O adversário compete na quarta divisão, enquanto que as famalicenses estão no segundo escalão.
O vencedor desta eliminatória também já sabe que na segunda defrontará ou o Malveira ou o Estrela.
O arranque da prova rainha do futebol nacional é com 88 equipas, distribuídas por seis séries. Ainda não há datas definidas para estes jogos.
Quanto ao campeonato nacional da 2.ª divisão, o conjunto treinado por Paulo Silva começa a época a 19 de setembro, com a visita ao Clube Albergaria.