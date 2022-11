Famalicão: Festa a Nossa Senhora da Conceição em S. Mateus

A freguesia de Oliveira São Mateus estará em festa, de 1 a 8 de dezembro, com as comemorações em honra de Nossa Senhora da Conceição.

Até ao dia 6, sempre às 20h30, há novena na igreja matriz; na manhã do dia 3, às 9 horas, dá entrada o grupo de bombos Estrela do Norte que vai percorrer a freguesia, enquanto que no dia 7, às 21 horas, sai do lugar Quinteiro, a procissão de velas. O último dia, 8 de dezembro, será pleno de iniciativas, desde logo com a entrada da fanfarra do CNE, às 8h15, junto à capela de Santa Ana com a receção à Juíza da Festa. Às 9h35, desfile da Mordomia e, às 10 horas, eucaristia solene. De tarde, às 14h45, oração Mariana, seguida de procissão; a partir das 16 horas atuam o Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães e o Grupo Etnográfico As Lavradeiras, de Santa Maria de Oliveira. Para encerramento das festividades, há uma sessão de fogo.