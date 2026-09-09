A festa em honra de Nossa Senhora do Fastio, em Arnoso Santa Eulália, realiza-se de 20 a 27 de setembro. O primeiro dia, às 8h30, abre com a celebração da missa, seguindo-se, pelas 9h30, a Caminhada Bazar. De tarde, a partir das 15h00, atuação do grupo de concertinas Monte Santo André.

De 23 a 25 de setembro, pelas 21 horas, missa na capela de Nª Sr.ª do Fastio.

A 26 de setembro, 8h30, receção do grupo de Zés Pereiras de Fragoso; 20h30, eucaristia na Capela Nª Sr.ª do Fastio, seguida de procissão até ao Cruzeiro e receção na capela pelo Grupo de Jovens; 22h30, atuação do grupo Tradição D`Ouro; meia-noite, sessão de fogo de artifício; 00h30, atuação do DJ Carlos Azevedo.

No dia 27, domingo, 8 horas, salva de morteiros; 11 horas, missa campal junto à capela Nª Sr.ª do Fastio; 15 horas, entrada da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, com receção aos juízes da festa; 16 horas, terço, sermão e procissão; 17h30, sobe ao palco o Amigo Simão; 19 horas, atuação de Inês Pereira; 20 horas, sorteio das rifas e encerramento.