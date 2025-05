Famalicão: Festa a Nossa Senhora dos Remédios e Almas (Calendário) começa segunda-feira

A Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas de Calendário promove, de 5 a 11 de maio, a festa em honra da sua padroeira.

Diariamente, de segunda a sexta-feira, às 21h00, no salão paroquial, há recitação do terço, seguida de eucaristia. No sábado, dia 10, às 21h00, recitação do terço e saída da procissão de velas, acompanhada pelo CNE-291, desde o lugar de Aldeia do Sol até ao salão paroquial. Pelas 22h15, no recinto, decorre o espetáculo musical com os Marotos da Concertina.

No domingo, às 11h00, celebra-se a missa em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, solenizada pelo Grupo Coral. Pelas 16h00, no recinto, concerto da Banda Marcial de Arnoso e, uma hora depois, há recitação do terço e, às 17h30, sai a majestosa procissão, com andores e anjinhos. Pelas 19h30 realiza-se o sorteio do touro para encerramento da festa.