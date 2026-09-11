A Banda Myllenium, Miguel Campos, Marotos da Concertina ou a Banda Musical de Vizela são alguns dos destaques da festa em honra de S. Miguel, em Seide, cujo programa decorre entre os dias 25 e 29 de setembro.

A noite do primeiro dia, a partir das 22 horas, está reservada para o concerto da Banda Myllenium e para a música do Dj M. Carvalho. No dia 26, sábado, a partir das 15 horas, o grupo de bombos Sarilhos a Bombar vai percorrer a freguesia e a noite abre com uma cerimónia religiosa, às 20h30, seguida de procissão de velas, acompanhada pela fanfarra dos escuteiros de Seide. Às 22h30, sobe ao palco o artista Manuel Campos; à meia noite tem lugar uma sessão de fogo de artifício e a madrugada começa ao som da música do DJ M. Carvalho.

No domingo, dia 27, às 11 horas, celebra-se a missa de festa, acompanhada pelo grupo coral. As cerimónias religiosas prosseguem às 15h30 e contemplam uma procissão acompanhada pela Banda Musical de Vizela. Às 17h30, poderá ouvir os Marotos da Concertina. Na terça-feira, dia 29, às 19 horas, celebra-se missa em honra de S. Miguel. No final, tem lugar uma sessão de fogo de artifício.