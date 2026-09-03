A partir desta sexta-feira e até domingo, a comunidade de Cabeçudos celebra Santa Catarina, festa religiosa de grande tradição, mas que associa um programa cultural.

Na noite do primeiro dia, às 21h15, atuam os ranchos de São Cristóvão de Cabeçudos e de Santa Marinha de Lousado. O último momento é a atuação da Azeituna, a partir das 22h45. No sábado, dia 5, o destaque vai para os concertos da Lucy Teixeira e Víctor Rodrigues e a sua banda. Antes destes momentos musicais, que decorrem durante a noite, às 17 horas celebra-se uma eucaristia.

O domingo, dia 6, abre com uma eucaristia, às 8 horas, e uma hora depois dá entrada a Sociedade Filarmónica Vizelense. Às 10 horas, tem início a peregrinação da igreja paroquial até à capela de Santa Catarina onde, uma hora depois, é celebrada eucaristia solene. De tarde, depois da entrada da Banda União Musical Paramense sai a procissão, às 16h30. Às 19h30, decorre a despedida das bandas de música. A festa termina com a realização do sorteio.