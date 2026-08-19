Entre os dias 4 e 6 de setembro, a comunidade de Cabeçudos celebra a Santa Catarina, festa religiosa de grande tradição, mas que associa um vasto programa cultural.

Na noite do primeiro dia, às 21h15, atuação dos ranchos de São Cristóvão de Cabeçudos e de Santa Marinha de Lousado. O último momento do primeiro dia é a atuação da Azeituna, a partir das 22h45. No sábado, dia 5, o destaque vai para os concertos da Lucy Teixeira e Víctor Rodrigues e a sua banda. Antes destes momentos musicais, que decorrem durante a noite, às 17 horas celebra-se uma eucaristia.

O domingo, dia 6, abre com uma eucaristia, às 8 horas, e uma hora depois dá entrada a Sociedade Filarmónica Vizelense. Às 10 horas, começa a peregrinação da igreja paroquial até à capela de Santa Catarina onde, uma hora depois, é celebrada eucaristia solene.

De tarde, depois da entrada da Banda União Musical Paramense sai a procissão, às 16h30. Às 19h30, decorre a despedida das bandas de música. A festa termina com a realização do sorteio.