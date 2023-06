Famalicão: Festa a Santo António na vila de Joane é este fim de semana

O padre Fontes, impulsionador do Congresso de Medicina Popular em Vilar de Perdizes e especialista em medicina natural, vem este sábado ao Mercado das Emoções, mais um momento do “Vai à Vila”, iniciativa municipal de dinamismo do centro da cidade.

O Mercado das Emoções começa esta sexta-feira e segue até domingo, na Praça D. Maria II, com a presença de cerca de duas dezenas de terapeutas. Ajudar o desenvolvimento pessoal saudável, com maior bem-estar e equilíbrio emocional, é o objetivo da iniciativa que conta com a presença de profissionais ligados às áreas do yoga, shiatsu, musicoterapia, entre outras terapias.

O destaque da programação vai para a tertúlia ‘Mitologia Popular, Crenças e Espiritualidade’, na noite de sábado, a partir das 21h30, com a presença do Padre Fontes que vai estar na companhia de Alexandre Parafita, investigador, escritor e etnógrafo com obras publicadas sobre o património e tradição oral portuguesa, e José Craveiro, também especialista em medicina natural.

Para além desta tertúlia, o programa também inclui, na sexta-feira, ‘Meditação Ativa EU SOU’, com Felisbela Oliveira (18h) e ‘Dança-terapia’, com Sílvia Lima Pereira (19h), no sábado, aula de Yoga com Joana Fernandes (10h), ‘Como lidar com a ansiedade e a depressão’ com Daniela Paiva (11h), ‘Workshop sobre numerologia’, com Andrea Pontes (12h), ‘Musicoterapia’ com Ruídos Handpan (14h), ‘As feridas emocionais: Como influenciam o nosso EU’ com Tânia Igreja (15h), ‘Meditação de limpeza’ com Débora Silva (16h) e ‘Do Reiki ao DNA Restore, e outros passos no caminho’ (17h) com Alexandra Costa e Hélder Mesquita.

Este mercado vai funcionar na sexta-feira, das 18h às 20h, sábado, das 10h às 22h30, e domingo das 10h às 19h.

Como habitualmente, também há animação cultural. A Magistuna, Tuna Feminina da Escola Superior de Saúde de Vale do Ave (ESSVA – CESPU), vai estar nas ruas da cidade no sábado, das 10h às 13h. No domingo, será a vez da An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, mostrar o talento, no mesmo período. Já a tarde deste dia, pertence aos Folc D’Ave, com um concerto pelas 16 horas, no topo sul da Praça D. Maria II, e do grupo de danças urbanas, Active Dance, da Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Graxa, que vai atuar nas principais praças do centro da cidade, das 17h30 às 19h.

Toda a programação do ‘Vai à Vila’ encontra-se disponível em www.famalicao.pt.