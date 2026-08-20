Ribeirão festeja o Senhor dos Perdões este fim de semana, dias 22 e 23 de agosto. Este sábado, o Grupo dos Galos de Barcelos anuncia a festa; entre as 9h30 e as 11 horas, confissões na capela; 11 horas, eucaristia; durante a tarde, insufláveis e trampolins; entre as 16 e as 18 horas, cantares com concertinas “Amigos de Braga”; 22 horas, atuação do “Grupo FACTOR J”; 24 horas, sessão de fogo-de-artifício.

Domingo, dia 23, às 11h30, eucaristia da festa e sermão; 16 horas, oração da tarde e procissão. Depois, atuação da Banda de Música de Riba de Ave.