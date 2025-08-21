Famalicão: Festa ao Senhor dos Perdões em espaço renovado

No próximo fim de semana celebra-se a festa em honra do Senhor dos Perdões e da Nossa Senhora da Boa Viagem, em Ribeirão. Com destaque para a atuação da banda Myllenium, às 22 horas de sábado, ainda do primeiro dia faz parte a presença dos escuteiros que vão anunciar a festa pela vila; às 9h30, há confissões na capela; às 11 horas, eucaristia pelos benfeitores, terminando o dia com a atuação da banda.

No domingo, às 8h45, dará entrada a Banda de Música de Riba de Ave; às 11h30, celebra-se a eucaristia da festa e, às 16 horas, oração da tarde e procissão.

Recorde-se que o recinto do santuário tem sido alvo de obras de melhoramento. Depois do nivelamento das terras, da construção dos arruamentos, de novas mesas, da plantação de várias dezenas de árvores, da colocação de iluminação pública, as obras ficaram concluídas com a construção do parque de estacionamento, com a drenagem das águas pluviais e os passeios e, ainda, um arruamento pedonal que liga o estacionamento à zona das casas de banho.

As obras foram da responsabilidade da Fábrica da Igreja, orientadas pela Junta de Freguesia de Ribeirão, com a colaboração das diversas equipas da Confraria do Senhor dos Perdões.

Foto: Paulo Pereira (reprodução Facebook da Junta de Freguesia).