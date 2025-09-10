Concelho

Famalicão: Festa Branca em Oliveira S. Mateus

Na noite do próximo sábado, a partir das 20 horas, a Associação Desportiva Cultural de S. Mateus realiza uma Festa Branca que serve de angariação de fundos para o clube. A iniciativa tem lugar no Parque do Quinteiro, junto às piscinas da freguesia, com a música dos Djs Ricardo e Guns.

No local há porco no espeto e bar.

Famalicão: Paulo Raimundo ao lado de Sílvio Sousa

O Secretário-Geral do PCP, Paulo Raimundo, marca presença em Riba de Ave no próximo sábado, dia 13 de setembro, pelas 14h30, numa sessão pública no Café Concerto do Teatro Narciso Ferreira que tem como tema “É tempo de avançar”.

Marcam também presença Miguel Lopes, candidato da CDU à Junta de Freguesia de Riba de Ave, e Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal de Famalicão.

A CDU garante ser «a verdadeira alternativa para transformar Vila Nova de Famalicão, romper com interesses instalados e construir uma política ao serviço de todos». Os candidatos da CDU dizem que com esta força partidária «há caminho para avançar com confiança e determinação».

 

Famalicão celebra “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”

O município de VN Famalicão assinala, no início de outubro, a “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”, com várias atividades. Ainda a 30 de setembro, na Rua Direita, pelas 14h30, exposição sobre a Rede de Academias Seniores de Famalicão; às 15 horas começa a tarde dançante.

A 1 de outubro, pelas 14h30, no Centro de Estudos Camilianos, apresentação do projeto “Cabeça, Coração e Estômago – Vivências Camilianas”, com oficinas dinamizadas pelo Museu da Indústria Têxtil, Museu de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves e Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa e o momento musical.

No dia seguinte, com início às 14h30, no Citeve, cerimónia de entrega de certificados do Qualifica; 16 horas, ação de sensibilização “Estou aqui com a PSP”.

A 3 de outubro, a partir das 9h30, na Casa das Artes, segunda jornada de Famalicão Cidade Amiga das Pessoas Idosas – Uma cidade para todas as idades.

Famalicão: Desfolhada tradicional na Casa do Artista Amador

A Associação Ecos Culturais do Louro promove no dia 4 de outubro, na Casa do Artista Amador, a terceira edição da Desfolhada Tradicional. O evento, de entrada livre, começa com a abertura de um museu alusivo à época das desfolhadas.

Depois deste momento, marcado para as 16 horas, segue-se a atuação de Tiago Maroto, agendada para as 17h30.

Às 19h30 é hora de jantar e as propostas gastronómicas são várias (bolas de carne/sardinhas em forno a lenha, caldo verde e sopa da pedra, bifanas e outros petiscos) e vinho do melhor, tudo acompanhado pelos cantares ao desafio da Associação Tocadores e Cantares ao Desafio de Famalicão.

Mais tarde, às 21 horas, começa a desfolhada com a participação do Rancho Folclórico de Cavalões. A fechar este convívio, que pretende reviver tradições, decorre o sorteio e divulgação dos vencedores dos prémios e, depois, às 23h30, atua a banda Gato Sapato.

Famalicão: Casa da Memória Viva presta reconhecimento público ao padre Francisco Carreira

Este ano, para assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, a Casa da Memória Viva (CMV) definiu um programa que contempla dois momentos. A visita ao Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento de Doenças (CIDIFAD) e um agradecimento público ao padre Francisco Carreira.

Para a terceira edição do Passeio da Famalicidade, a CMV vai visitar o CIDIFAD, da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave. Esta é, então, a primeira de duas iniciativas com que a CMV vai assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer.

A visita decorre na manhã de 20 de setembro, com inscrições a decorrerem em https://forms.gle/RwRzWuf2JYpb9vpv5

Também podem ser feitas enviando uma SMS com nome e número do seu telemóvel para o 969 270 092; se precisar de transporte para a ida a regresso, deve acrescentar “transporte”.

No dia seguinte, domingo, pelas 12h15, junto à Igreja Matriz (nova) de Vila Nova de Famalicão, será plantada a Árvore do Reconhecimento. Trata-se de um público agradecimento da CMV ao padre Francisco Carreira, até há poucos dias arcipreste de Famalicão. A homenagem reconhece «o incentivo e apoio cúmplice que dele recebemos em prol da dignificação das pessoas da nossa comunidade que vivem com demência», refere a direção da instituição.

Famalicão: No próximo fim de semana, Joane celebra a tradição na Festa das Colheitas

Esta festa, que decorre no Parque da Ribeira, começa no sábado, dia 13, pelas 17 horas, com a tradicional desfolhada minhota, recriando um dos costumes mais emblemáticos da ruralidade. À noite, pelas 21h30, há música com Liliana Oliveira com Coração Minhoto. Durante toda a tarde e noite haverá tasquinhas e gastronomia regional.

No domingo, dia 14, a festa começa com a Feira Rural à moda antiga, entre as 9 e as 19 horas. Ao longo do dia, os visitantes podem encontrar produtos regionais, artesanato, artigos agrícolas e até animais vivos.

A partir das 15 horas, sobem ao palco o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo (Matosinhos) e o Rancho Folclórico Divino Salvador de Delães (Famalicão).

A Festa das Colheitas é organizada pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, pelo Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane, com o apoio da Junta de Freguesia de Joane e do Município de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem cai de nove andares no Edifício Aro

Ao início da tarde desta quarta-feira, um homem com cerca de 50 anos, caiu do nono andar no Edifício Aro. A queda terminou no terraço de um dos apartamentos do primeiro andar.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e o INEM que ainda se encontram no local a prestar socorro à vítima.

Até ao momento não é conhecido o estado de saúde do homem, nem a causa do incidente.