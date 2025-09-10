Famalicão: Festa Branca em Oliveira S. Mateus

Este ano, para assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer, a Casa da Memória Viva (CMV) definiu um programa que contempla dois momentos. A visita ao Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento de Doenças (CIDIFAD) e um agradecimento público ao padre Francisco Carreira.

Para a terceira edição do Passeio da Famalicidade, a CMV vai visitar o CIDIFAD, da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave. Esta é, então, a primeira de duas iniciativas com que a CMV vai assinalar o Dia Mundial da Pessoa com Doença de Alzheimer.

A visita decorre na manhã de 20 de setembro, com inscrições a decorrerem em https://forms.gle/RwRzWuf2JYpb9vpv5

Também podem ser feitas enviando uma SMS com nome e número do seu telemóvel para o 969 270 092; se precisar de transporte para a ida a regresso, deve acrescentar “transporte”.

No dia seguinte, domingo, pelas 12h15, junto à Igreja Matriz (nova) de Vila Nova de Famalicão, será plantada a Árvore do Reconhecimento. Trata-se de um público agradecimento da CMV ao padre Francisco Carreira, até há poucos dias arcipreste de Famalicão. A homenagem reconhece «o incentivo e apoio cúmplice que dele recebemos em prol da dignificação das pessoas da nossa comunidade que vivem com demência», refere a direção da instituição.