Famalicão: Festa com a Comunhão Pascal dos Bombeiros Famalicenses

Os Bombeiros Famalicenses celebraram, este domingo, a Comunhão Pascal, a festa mais importante e que reúne a família Guita.

Começou com a formatura geral, revista e hastear das bandeiras; seguiu-se a eucaristia, às 9 horas, na igreja matriz antiga. Regressaram ao quartel com um desfile pelas ruas da cidade, acompanhado por muitos famalicenses. Depois, teve lugar a sessão solene, com admissão de novos elementos ao corpo de bombeiros, promoção nas diferentes categorias e distinções honoríficas pelo serviço prestado. Na sessão solene discursaram representantes de várias entidades presentes.

O dia terminou com o tradicional almoço familiar, onde reuniram os voluntários, funcionários civis e órgãos sociais.

Neste ano de 2026, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses celebra 99 anos. Uma longevidade ao serviço da população.