Famalicão: Festa da Apanha da Azeitona dia 25 de outubro, em Requião

A tradição volta a ganhar vida em Requião, no dia 25 de outubro, com a Festa da Apanha da Azeitona, uma iniciativa da associação 1º de maio, que conta com a colaboração da EB1 de Requião e dos Escuteiros.

Com entrada gratuita, a iniciativa agendada para as 10h00 ensina a colher e tratar a azeitona, num ambiente de convívio.

Famalicão: 250 Anos do Mosteiro de Landim assinalados com lançamento de livro

Os 250 anos da passagem do domínio conventual a propriedade privada do Mosteiro de Landim, é o mote para o lançamento da 2ª edição do livro “Mosteiro de Santa Maria de Landim: Raízes e Memória”. A apresentação decorre no próximo sábado, 11 de outubro, pelas 15h00, precisamente no Mosteiro de Landim.

De Emília Nóvoa e António Martins, esta nova edição, revista e aumentada, dedicada a um dos ex-líbris patrimoniais do concelho de Vila Nova de Famalicão, contempla sete capítulos, seis dos quais remetem para as origens e história do mosteiro da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, desde a sua fundação no século XII até à extinção, em 1770, determinada pelo Breve Apostólico Sacrosanctum Apostulatus Ministerium, de Clemente XIV. O último capítulo versa sobre o primeiro possuidor de uma das casas agostinianas na região do Entre Douro e Minho, Manuel Baptista Landim, natural de uma povoação próxima do mosteiro.

A primeira edição do livro “Mosteiro de Santa Maria de Landim: Raízes e Memória” foi lançada em 2002. Mais de duas décadas depois, esta nova versão que convida o leitor a «fazer uma viagem ao passado, desde os tempos da sacralidade, quando o mosteiro era habitado pelos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, até passar para as mãos do seu primeiro possessor laico, Manuel Baptista Landim, no século XVIII».

A obra é editada pela Húmus com o apoio da autarquia famalicense.

Famalicão: CDU expressa repúdio às campanhas eleitorais à porta das escolas

O candidato da CDU à Câmara manifesta nota de «repúdio ao uso de crianças e adolescentes como meios de comunicação de campanha eleitoral». Sílvio Sousa diz que «não é de hoje, e acontece há vários anos» a distribuição de artigos alusivos a campanhas eleitorais, como canetas ou bolas, nas portas das escolas, desde o ensino primário até ao secundário. Garante que há vários candidatos a fazê-lo.

A opinião do candidato, expressa num comunicado, é que «não devemos confundir educação política, que deve, ou deveria, fazer parte dos planos curriculares de cidadania, com o uso de crianças e adolescentes para campanhas de partidos».

Sílvio Sousa diz que o ato «levanta questões éticas» e que merece ser denunciado. Isto porque, a seu ver, a «vulnerabilidade de uma criança, ou a falta de maturidade na adolescência, proporcionam alvos fáceis e suscetíveis de deturpações sociais e culturais».

Para a CDU, estas ações contrastam com as verdadeiras necessidades da comunidade escolar: «O que as crianças e os jovens do nosso concelho precisam não são brindes. O que é preciso é alargar a gratuitidade das creches até ao pré-primário. O que é essencial é reverter o encerramento sistemático das escolas primárias e jardins de infância nas freguesias periféricas. A nossa prioridade é investir no futuro das crianças através de políticas sérias, não usá-las como veículos para propaganda».

Famalicão: Coligação encerra campanha com iniciativas em sete freguesias e comício final na Rua Direita

O fecho da campanha eleitoral da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão, esta sexta-feira, decorre em sete freguesias e com um comício na Rua Direita. Antes, Mário Passos participa em encontros nas freguesias de Ruivães, Castelões, Antas, Famalicão, Fradelos, Vale S. Cosme, Pedome e Calendário.

A manhã será marcada pelo contacto com o tecido social de Ruivães, Castelões e Pedome; durante a tarde, depois da visita ao comércio de Famalicão, está marcada uma festa no edifício das Lameiras, animada pelo cantor famalicense Costinha. Seguem-se comícios em Fradelos, às 19h30; em Pedome, às 21h00; e em Vale São Cosme, às 21h45. Mário Passos segue, às 22h30, para a sede de campanha do candidato da coligação à União de Freguesias, na Rua Adriano Pinto Basto.

O último momento de campanha deverá acontecer por volta das 23h00, com a realização de um comício de encerramento na Rua Direita, com a presença de Mário Passos e de todos os candidatos da coligação às Eleições Autárquicas.

«Vivemos dias muito intensos, mas também muito gratificantes. É bom perceber que os famalicenses estão não só disponíveis para nos ouvir, para escutar as nossas ideias e as nossas ambições, como estão também disponíveis para se juntarem a nós na construção do futuro de Famalicão e para fazerem parte deste projeto», afirma Mário Passos. O candidato acredita que os famalicenses «sabem que esta é a única candidatura capaz de continuar a trilhar um caminho de desenvolvimento, crescimento, qualidade de vida e felicidade para todos os famalicenses».

Famalicão: Jovens de 16 e 18 anos detidos pelo roubo de uma trotinete

A PSP deteve esta terça-feira, dois jovens de 16 e 18 anos, pelo roubo de uma trotinete em Famalicão. A vítima, a quem foi roubado o veículo com recurso a violência, deu o alerta às autoridades que intercetaram os assaltantes.

Os suspeitos foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Guimarães esta quarta-feira.

Voto antecipado em Famalicão: 156 eleitores já exerceram o direito de voto

Terminou esta terça-feira, o prazo estabelecido para votar de forma antecipada para as Eleições Autárquicas, agendadas para o próximo domingo, dia 12 de outubro.

Em Famalicão, 156 pessoas já exerceram o seu direito de voto, maioritariamente por motivos profissionais. Sete estudantes, quatro pessoas internadas em unidades de saúde e dezassete em situação de prisão também votaram antecipadamente.

No total por entre as trinta e nove comunidades de freguesia, Famalicão tem 121 607 eleitores distribuídos pelas 145 secções em atividade no próximo domingo.

Famalicão: Candidata da CDU à Vila de Ribeirão apresenta programa autárquico

Sara Silva, candidata da CDU à Vila de Ribeirão, apresentou o programa autárquico para a vila. Para a operária têxtil e dirigente sindical, a candidatura nasce de um profundo compromisso com os trabalhadores e com a população. Defende que Ribeirão deve ser um lugar onde se possa vive melhor, com mais justiça social, maior participação cívica e desenvolvimento.

A candidata sublinha a necessidade de transformar a Assembleia de Freguesia num espaço mais aberto e plural, onde as pessoas possam apresentar os problemas do seu dia a dia e encontrar respostas.

Para além do apoio às famílias mais vulneráveis, o programa da CDU compromete-se a valorizar o território com intervenções no espaço público, nomeadamente a criação de um parque de lazer nas margens do rio Ave, recuperar a manutenção urbana para promover a criação de condições de habitação digna, melhorar a iluminação, arranjo dos passeios e das áreas de lazer.

A candidata defendeu a importância de devolver estabilidade, transparência e responsabilidade à Junta e Assembleia de Freguesia, colocando os interesses da comunidade em primeiro lugar.

“Quero contar com todos os que acreditam que é possível viver melhor em Ribeirão, com os que escolheram esta terra para construir a sua vida e com os que cá têm as suas raízes e origens”, afirma Sara Silva.