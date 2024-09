Famalicão: Festa das Colheitas no Parque da Ribeira

A Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão vai já no sexto dia e a animação continua, esta noite com o 11º Festival de Fado de Famalicão que integra o Concurso de Fado Amador e ainda a atuação do artista Pedro Moutinho, a partir das 21h00.

A animação musical está concentrada na Praça Mouzinho de Albuquerque, onde se encontram mais de 100 expositores, num evento com entrada gratuita.

A zona de restauração está aberta entre as 12h00 e as 15h00 e ao final do dia entre as 19h00 e as 24h00. Os stands de artesanato e produtos regionais podem ser visitados a partir das 18h00, com o recinto a encerrar às 24h00.