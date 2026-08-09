Está decorrer na freguesia de Requião a Festa de Compra e Venda, iniciativa que já vai na 13.ª edição. O certame abriu este sábado e continua durante o dia de hoje, domingo, na Alameda do Mosteiro, no centro da freguesia.

No local pode comprar produtos biológicos, artigos em 2.ª mão, artesanato & bijuteria, brinquedos e doces. No recinto também há comes e bebes.

Também não falta a animação. Na tarde deste domingo, às 15 horas, sobe ao palco o grupo GE Lavadeiras e, uma hora depois, 16 horas, GIJ de Santiago.