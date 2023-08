Famalicão: Festa de compra e venda em Requião

Decorre, em bom ritmo, a instalação do novo relvado sintético no campo principal do Complexo Desportivo de Nine. A obra teve início no dia 24 de julho e, pela foto, é visível a evolução dos trabalhos que deverão estar concluídos em breve, para permitir que o plantel possa treinar no espaço. Recorde-se que, depois do regresso aos trabalhos, no dia 22 de julho, o grupo liderado por Mário Jorge tem treinado no campo de futebol de 7.

No entanto, as mudanças em Nine não se ficam pelo relvado. Estão em curso melhoramentos significativos nos balneários que, de futuro, terão mais conforto. Intervenções profundas que resultam da aposta da direção, liderada por Amadeu Costa, no melhoramento das infraestruturas.