Famalicão: Festa de final de ano e inauguração de escola em Arnoso Santa Eulália

Na tarde deste sábado, às 16 horas, decorre a inauguração da remodelação e ampliação da EB de Quintão. Nesta escola de Arnoso Santa Eulália, a Câmara Municipal investiu 518 mil euros na ampliação do edifício, que vai receber também as crianças do jardim de infância. Foram criadas novas áreas que se desenvolveram em continuidade do edifício pré-existente, com recreio coberto e o recreio com campo de jogos, espaços verdes e parque infantil.

Para além da inauguração, também vai decorrer a festa de final de ano que contempla a atuação das crianças do jardim de infância e da escola e a receção ao novos alunos. Depois, há jantar, seguido da cerimónia dos finalistas, da atuação de Inês Pereira e animação musical com o DJ Muka.