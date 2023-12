Famalicão: Festa de Natal do Centro Social de Calendário

A exemplo de anos anteriores, o Centro Social de Calendário realizou a sua Festa de Natal com a intervenção das crianças e adolescentes que frequentam as valências da Creche, Jardim de Infância e do CATL.

Com o tema “Natal, tradições pelo mundo”, a festa decorreu ao final da tarde da passada sexta-feira, no salão do centro paroquial, com várias centenas de pais, avós e demais família a apreciaram e aplaudirem a atuação dos mais pequenos e não só.

O espetáculo com teatro, canções e músicas de Natal, começou com os idosos da Casa Sénior, seguiram-se as crianças e terminou com as colaboradoras (foto) do Centro Social.