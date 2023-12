Famalicão: Festa de Natal para os alunos das escolas de Vermoim

A oitava edição do “Famalicão Porto de Encontro By ACIF”, que junta bares e restaurantes e que tem como grande momento o brinde com vinho do porto, na tarde do dia 24 de dezembro, tem como novidade uma parada.

A iniciativa, denominada “Parada do Porto de Encontro”, contempla um desfile de pais natais motards, organizado em parceria com o Clube Motard Os Escorpiões, que vai passar pelas principais ruas da cidade na tarde de domingo, até à Praça do Porto de Encontro, no Parque D. Maria II.

A saída é na Casa do Empresário da ACIF, a partir das 15 horas.