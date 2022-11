Famalicão: Festa de Outono em Nine é este sábado

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica e Jardim de Infância de Nine realiza, no dia 12 de novembro, a segunda edição da Festa de Outono.

Na escola, a partir das 16 horas, está garantida muita animação e música, com jogos tradicionais, atuação das crianças, concertinas com os Amigos Rio Este, Filipe Teixeira, Vítor Rodrigues e o DJ José Santos. Os comes e bebes também não faltarão.