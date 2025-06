Famalicão: Festa de Santa Catarina em Calendário e resultado do sorteio

Realizaram-se, de 23 a 29 de junho, as festividades em honra de Santa Catarina, no pitoresco Monte do Facho, em Calendário. O programa de animação contou, na sexta-feira, com a atuação do Conjunto Santo André; no sábado, houve arruada com a fanfarra do CNE-291 de Calendário, que percorreu a freguesia; à tarde, realizaram-se cantares ao desafio com Pedro Cachadinha, Deolinda Passos e Cachadinha Júnior; e, à noite, subiu ao palco a Orquestra Pentágono, para um concerto muito aplaudido.

No domingo à tarde, decorreu o Festival de Folclore, com a participação dos Ranchos Folclóricos de São Julião e de São Miguel o Anjo (ambos de Calendário), do Rancho de São Tiago de Lobão (Santa Maria da Feira) e do Grupo Folclórico Semear Alegria, de Celeirós (Braga).

No que respeita à vertente religiosa, entre segunda e sexta-feira, realizou-se diariamente, às 21h00, a recitação do terço e a celebração da eucaristia com reflexão. No sábado, às 15h30, foi celebrada missa em memória dos Amigos da Liberdade.

O ponto alto deu-se, na manhã deste domingo, com a majestosa procissão que saiu às 10h00 da igreja paroquial em direção à capela no Monte do Facho. Acompanhada pelo agrupamento de escuteiros, a procissão integrou figuras alegóricas e os andores de São Julião, de São Miguel o Anjo, da Nossa Senhora dos Remédios, da Santa Rita, da Nossa Senhora de Fátima, do São Bento e da Santa Catarina.

Participaram na procissão várias individualidades convidadas, nomeadamente Ricardo Mendes, vice-presidente do Município de Famalicão; Jorge Paulo Oliveira, presidente da Assembleia de Freguesia; Estela Veloso, presidente da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; Ivo Renato, chefe nacional do CNE; e os juízes da festa, Isabel Moreira e Ricardo Silva.

Às 11h15, celebrou-se a missa campal, presidida pelo pároco, padre Jorge Ferreira, e solenizada por elementos dos vários grupos corais da paróquia.

Pelo esforço e dedicação durante alguns anos, estão de parabéns todas as pessoas envolvidas na realização da festa a Santa Catarina, que mantém viva uma tradição de longa data. ManSanches

Sorteio da Festa – no encerramento realizou-se o sorteio, com o seguinte resultado: 1º Prémio – Um touro: bilhete n.º 9939. 2º Prémio – Uma viagem aos Açores: bilhete nº 4842. 3º Prémio – Um relógio: bilhete n.º 7197. 4º Prémio – Um eletrodoméstico: bilhete n.º 7899.