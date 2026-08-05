Depois de vários anos de interrupção, a Festa em Honra de Santo Adrião está de regresso a Vila Nova de Famalicão. As celebrações decorrem nos dias 12 e 13 de setembro, junto à Capela de Santo Adrião, com um programa que alia momentos religiosos, animação musical, folclore e convívio.

O arranque acontece no sábado, dia 12, com a atuação do Grupo de Bombos – Zés Pereiras “Os Divertidos de Delães”. Às 18h00 há a Eucaristia Vespertina na Igreja Matriz Nova, seguindo-se a animação junto à capela. A noite vai contar com os espetáculos de Francisco Carvalho, às 21h00, e da Orquestra Pentágono, às 21h45, terminando com uma sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

O domingo será dedicado à devoção. A Procissão em Honra de Santo Adrião sai da Igreja Matriz Nova às 09h30 em direção à capela, onde, pelas 11h15, será celebrada a Missa Campal.

Durante a tarde, o Rancho Folclórico São Julião de Calendário dará animação à festa e, às 17h00, realiza-se o tradicional sorteio.

Ao longo dos dois dias não vão faltar comes e bebes, assim como convívio entre a comunidade e todos os visitantes.