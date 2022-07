Famalicão: Festa de Verão em Nine

O roteiro Presidência de Proximidade de Mário Passos passou, esta terça-feira, pelas freguesias de Antas e Abade de Vermoim. O autarca, que percorreu as duas localidades, acompanhado por Manuel Alves, reuniu, no final, com representantes do tecido associativo. No encontro, foram relatadas preocupações sobre a falta de um espaço polivalente e a dificuldade em captar pessoas para as dinâmicas culturais.

Mário Passos reconheceu que os últimos anos «foram muito difíceis para a atividade associativa», mas, mesmo assim, nota que tem visto «com otimismo os passos que estão a ser dados no sentido de retomar o dinamismo e a mobilização de pessoas a que estávamos habituados». Sobre o espaço polivalente, Mário Passos assinalou que é uma possibilidade «que está em cima da mesa».

De resto, o edil asseverou que «continuaremos a dar apoio às associações, independentemente dos constrangimentos com que nos temos deparado recentemente».

Antes deste encontro, o presidente da Câmara percorreu as duas freguesias acompanhado pelo executivo da Junta, liderado por Manuel Alves, que deu conta da pretensão de criar mais espaços de lazer nas freguesias, nomeadamente, na Urbanização da Seara e junto à Igreja de Abade de Vermoim. Os autarcas também averiguaram necessidades de melhoria de alguns troços da rede viária.