Famalicão: Festa do 23.º aniversário da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio

Famalicão: Lap 50 Ultra Trail by Rotary com 1300 participantes

No passado dia 19 de maio teve lugar a Lap 50 Ultra Trail do Rotary de Famalicão. Venceram o ultra trail Ana Azevedo e Vítor Carvalho; Marlene Santos e Nélson Loureiro triunfaram no trail curto; Fátima Buchas e Amândio Ferreira foram os melhores no trail longo.

O evento contou com cerca de 1300 participantes entre as 3 distâncias (50km, 22km, 12km), caminhada e kids.

Esta foi uma organização do Rotary Club de Famalicão, com apoio da Câmara de VNF, do Ginásio STATUS e do Club Liberdade FC.

Esta terceira edição teve novidades. Desde logo, foi certificada pela ATRP, contando as três distâncias competitivas para os respetivos circuitos nacionais de trial curto, longo e ultra.

O LAP50 faz ainda parte do grupo fundador e organizador do 1.º Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão. Este campeonato decorrerá ao longo do ano, com 10 eventos. O LAP50 foi o primeiro e as três distâncias contaram para a classificação.

A prova desenrolou-se por freguesias de Famalicão e Guimarães, unindo paisagens naturais e locais com história. Passou pelo Parque da Devesa, pelo centro da cidade e alguns montes próximos.

O único ultra trail de Vila Nova de Famalicão já vai para a sua terceira edição. Os 50 km, com 2500m de desnível positivo; os 22 km com 110m de desnível positivo; os 12 km com 600m de desnível positivo.

O evento teve, ainda, um cariz solidário a favor da APPACDM, que tem como princípios apoiar nos domínios educacional, social, ocupacional e residencial a pessoa com deficiência, promovendo a sua autonomia e qualidade de vida, em parceria com a família e comunidade envolvente.

Lista de classificações:

Trail Curto – 12km

1.º F – Marlene Santos (A.D.Active Running) 01:16:24

2.º F – Ana Freitas (365 running project) – 01:23:12

3.º F – Deolinda Oliveira (EAT-Escola de Atletismo da Trofa) – 01:24:00

1.º M – Nelson Loureiro (Pegasus OCR ProTeam) – 01:04:41

2.º M – Luciano Pereira (Pegasus OCR ProTeam) – 01:07:35

3.º M -Joaquim Silva (Nba Barrosas) – 01:08:50

Trail Longo – 22km

1.º F – Fátima Buchas (EDV – Viana Trail) – 02:27:26

2.º F – Helena Martins (Quebraritmo) – 02:38:32

3.º F – Merche Diz (Lobos Brunheiro de Chaves / Anteros) – 02:43:42

1.º M – Amândio Ferreira (Quebraritmo) – 01:59:18

2.º M – André Machado (Vitória SC) – 02:10:22

3.º M – David Silva (Team Lantemil) – 02:15:37

Ultra Trail – 50km

1.º F – Ana Azevedo (AMVE) – 07:48:48

2.º F – Elisabete Gonçalves (Duros da Santa) – 08:55:53

1.º M – Vítor Carvalho (Minho e Lima Trail) – 05:05:12

2.º M – Nuno Guimarães (EDV – Viana Trail) – 05:21:11

3.º M – Emílio Carvalho (Olímpico Vianense) – 05:21:11