Famalicão: Festa do Divino Espírito Santo na Lagoa

A festa do Divino Espírito Santo, na freguesia da Lagoa, decorre de 22 a 24 de maio, com destaque para os vários momentos religiosos, para a música e para o humor, com a presença de João Seabra, às 21h30, de sábado.

Na noite do primeiro dia, a partir das 21 horas, sai uma majestosa procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima; às 23 horas, decorre a receção de Nossa Senhora pela Collegia Ensemble com Sofia de Oliveira (voz), Duarte Faria (violino) e Rui Mesquita (teclado).

O dia 23, sábado, abre com a fanfarra dos escuteiros a percorrer a freguesia, com a noite a ficar reservada para o humor de João Seabra, às 21h30, a música dos Siga a Farra, a partir das 22h30, e uma sessão de fogo de artifício.

A Banda Marcial de Arnoso dará entrada no recinto da festa às 9 horas de domingo e, duas horas depois, celebra-se eucaristia em honra do Divino Espírito Santo, cantada pelo Collegia Ensemble. De tarde, às 15h30, recitação do Terço e procissão, que sai trinta minutos depois.

A festa prossegue com a música dos Toca e Dança, às 18 horas, e a fechar, pelas 19h30, atuação da Banda Marcial de Arnoso e sessão de fogo de artifício.