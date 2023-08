Famalicão: Festa do Senhor com Zé Amaro

De 18 a 20 de agosto, Arnoso Santa Maria celebra a Festa do Senhor, com um programa recheado de momentos e que conta, por exemplo, com o cantor Zé Amaro (cabeça de cartaz), que atua na noite do dia 19, e os grupos Terceira Dimensão, no dia 18, e Fammashow, no último dia. Estes concertos decorrem a partir das 22 horas.

Mais música com o Dj Pedro Tinoco, para animar a noite de sábado, com uma festa da espuma e muito mais.

No domingo, às 17 horas, procissão em honra do Santíssimo Sacramento, com a participação da Banda de Arnoso.