Famalicão: Festa dos Sócios do Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria

No dia 9 de novembro, o Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria promove, no salão paroquial, a Festa dos Sócios. Uma iniciativa aberta a toda a comunidade que começa às 10h30 com uma romagem ao cemitério, seguindo-se uma eucaristia pelos sócios e familiares falecidos.

Às 12h30, decorre o almoço com porco no espeto (3,5 euros para sócios; 5 euros não sócios).

De tarde, às 14 horas, a animação fica a cargo do Grupo de Cantares da Nossa Terra (Serzedelo) e da Academia Sénior de Oliveira Santa Maria.

Famalicão: Mais um recorde nacional para o GD Natação

O Grupo Desportivo Natação Famalicão continua a dar braçadas históricas. As últimas foram da responsabilidade da equipa de infantis B mista que estabeleceu um novo recorde nacional nos 4×50 Livres, com o impressionante tempo de 2:03:24

A estafeta foi composta por Saolmé Pereira – 31.65; José Oliveira – 29.86; Francisco Costa – 31.74; e Margarida Bragança – 29.99.

Este resultado foi alcançado este sábado, em Vila Meã, no decurso das Provas de Preparação de Infantis nas quais o clube esteve representado por 19 jovens nadadores.

Com este resultado, a formação famalicense soma mais um feito marcante para o clube e para a natação nacional.

 

Famalicão: Mathias de Amorim e Sorriso colocam FC Famalicão no caminho da vitória na I Liga

Depois da vitória na Taça de Portugal, mas com três empates consecutivos na I Liga, o FC Famalicão voltou a somar três pontos. Na tarde deste domingo, na nona jornada da principal divisão nacional, no dérbi minhoto com o Vitória SC, valeram os golos de Mathias de Amorim, ainda na primeira parte, após uma boa jogada coletiva famalicense, e de Sorriso, no último minuto do encontro.

A primeira parte começou equilibrada, mas, no cômputo geral, foi mais do Famalicão, mas também com o Vitória a tentar aproveitar algumas investidas. Os avisos famalicenses foram alguns e materializou a sua supremacia aos 42 minutos, por Mathias de Amorim, após centro de Rodrigo Pinheiro a que Gustavo Sá, com uma boa simulação, deixa o médio na cara do golo para abrir o ativo. O Famalicão teve sempre mais bola e conseguiu uma maior superioridade ofensiva no último quarto de hora. Passou a descobrir os espaços, anulou a pressão contrária e chegou ao golo inaugural.

A segunda parte foi mais estratégica por parte do Famalicão, com o Vitória a começar com mais iniciativa, mas só aos 57 minutos houve algum perigo, após um livre que bateu na barreira e passou muito perto do poste direito de Carevic.

Aos 74 minutos, foi a vez do Famalicão ameaçar com perigo, mas o remate de Elisor, descaído sobre a esquerda e com um adversário sobre si, saiu fraco e à figura do guarda-redes do Vitória.

O Famalicão esteve sempre confortável, nunca recuando em demasia no terreno. Nesse sentido, aos 79 minutos, nova grande oportunidade, esta desperdiçada por Sorriso que, ao sétimo minuto para lá dos 90, redimiu-se ao finalizar um bonito contra-ataque quando o Vitória estava “todo” no meio campo contrário. Coube a Gil Dias, que entrara na segunda parte, a assistência para o 2-0.

Um triunfo justo que coloca os famalicenses com 16 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 1 de novembro, a equipa de Hugo Oliveira visita o Nacional.

Famalicão: Riba d´Ave vence segunda partida em três jogos

Na terceira jornada do nacional de hóquei em patins, o Riba d´ Ave/CSJ Group venceu, 3-0, o Turquel, com golos de Daniel Pinheiro, que bisou na partida, e de Guilherme Azevedo.

Frente a um bom adversário, o Riba d´Ave cumpriu o seu plano de jogo e consumou a vitória que o coloca com seis pontos e no quarto lugar.

Na quarta jornada, marcada para o dia 1 de novembro, visita o FC Porto.

Foto: Reprodução Facebook Riba d´Ave HC (Jorge Ferreira)

Famalicão: Batman recolheu a solidariedade de clubes e associações

O Batman famalicense, o super-herói solidário, continua com as suas ações a favor de quem precisa, mas também com intuito de provocar um sorriso, de levar alegria e conforto a quem se encontra internado. Na manhã deste sábado foi recolher centenas de brinquedos que vários clubes e associações famalicenses angariaram junto da comunidade.

Os brinquedos serão entregues no IPO do Porto e no hospital de Famalicão. Estas ações solidárias são para continuar, até pela angariação de outros bens que as unidades hospitalares possam referenciar.

 

Carro furtado por homem em Famalicão é recuperado em Vila Nova de Gaia

O SEAT Ibiza que havia sido furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, foi recuperado nas últimas horas pelas autoridades em Vila Nova de Gaia.

O veículo tinha sido levado por um suspeito que entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse. A ação, que durou apenas cerca de cinco minutos, ficou registada numa câmara de vigilância.

De acordo com fontes próximas ao caso, o SEAT Ibiza foi encontrado com vários estragos, embora ainda não tenham sido revelados todos os detalhes sobre a extensão dos danos ou a identificação do suspeito. As autoridades continuam a investigar o caso, agora com novas pistas resultantes da recuperação do veículo.