Famalicão: Festa dos Sócios na sede dos escuteiros de S. Mateus

Catarina Borges sagrou-se, este fim de semana, vice-campeã regional de corta-mato longo.

Atleta famalicense, que representa o Vitória Sport Clube, alcançou este resultado no decurso do 1º Cross dos Conquistadores, no Parque de Lazer da Cidade Desportiva de Guimarães, a contar para o Campeonato do Norte, assim como, os Regionais da especialidade da Associação de Atletismo de Braga, Viana do Castelo e Vila Real.