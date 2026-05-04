Famalicão: Festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas, em Calendário

A Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas de Calendário tem a decorrer, até ao próximo domingo, a festa em honra da sua padroeira.
Até sexta-feira, às 21h00, realiza-se a recitação do terço, seguida de eucaristia. No sábado, dia 9, a partir das 9h00, há arruada com a Fanfarra do Agrupamento de Escuteiros 291 do CNE; às 21h00, recitação do terço e procissão com o andor de Nossa Senhora de Fátima, transportado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão, com saída da Rua Capitães de Abril – Covelo, em direção à Igreja Paroquial; às 22h15, início do espetáculo musical com a Banda Belcanto Show e, no final, realiza-se a sessão de fogo de artifício.
No domingo, dia 10, às 11h00, eucaristia solene; às 15h00, atuação do Grupo de Cavaquinhos do Liberdade F. C., seguindo-se a Banda de Música de Famalicão. Às 17h00, recitação do terço, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas.
Às 19h30, sorteio dos prémios e encerramento da festa.