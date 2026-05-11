Famalicão: Festa em honra de Nossa Senhora dos Remédios e sorteio em Calendário

Este fim de semana, em Calendário, a Confraria de Nossa Senhora dos Remédios e Almas promoveu a festa em honra da sua padroeira. Apesar do tempo chuvoso que se fez sentir, o programa realizou-se conforme previsto. No sábado, saiu do Covelo, em direção à igreja paroquial, a procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima, com o andor transportado pelos B. V. de Famalicão; depois, a animação esteve a cargo da Banda Belcanto Show e, pelas 24h00, realizou-se uma sessão de fogo de artifício.

Na manhã deste domingo, às 11h00, celebrou-se a eucaristia solene, animada pelo grupo coral. Pelas 15h00, atuou o Grupo de Cavaquinhos do Liberdade F. C. e, uma hora depois, a Banda de Música de Famalicão fez várias intervenções até ao encerramento da festa, após o sorteio. Às 17h00, decorreu a recitação do terço.

A majestosa procissão em honra de Nossa Senhora dos Remédios e Almas saiu pelas 17h30, integrando imagens alegóricas em quadros bíblicos dedicados a Maria, bem como os andores de São Julião, Santa Teresinha, São Judas Tadeu, Santa Rita, São Bento, Santa Catarina, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima, São José, Nossa Senhora dos Remédios e Almas, além dos andores de San José Gregorio Hernández e de Nossa Senhora de Coromoto, ambos pertencentes à comunidade venezuelana presente.

Incorporaram ainda a procissão a Fanfarra do CNE-291 e a Confraria de Calendário, bem como a Confraria de Nossa Senhora da Conceição, de Antas. Marcaram presença o padre Armindo Paulo, que presidiu às cerimónias, o padre Jorge Ferreira, pároco da freguesia, Hélder Pereira, vereador no Município de Famalicão, Ricardo Mendes, presidente da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário, e os juízes da festa, Aires Costa e sua esposa, Maria do Carmo.

Sorteio dos prémios da festa: 1.º prémio – N.º 6894: um touro; 2.º prémio – N.º 3244: uma máquina de waffles; 3.º prémio – N.º 2934: uma sandwicheira; 4.º prémio – N.º 6888: um grelhador; 5.º prémio – N.º 3303: um aspirador.

Os prémios deverão ser reclamados até ao próximo dia 30 de maio.

ManSanches