Famalicão: Festa em honra de S. Miguel-o-Anjo com Fammashow

Famalicão: Leal pendura as chuteiras e calça as sapatilhas

Leal, um dos símbolos da Associação Desportiva Oliveirense, deixou o futebol e vai jogar futsal. O jogador, com largo historial no clube de Oliveira Santa Maria, pendurou as chuteiras no final da época passada e vai, agora, calçar as sapatilhas.

Esta passagem acontece dentro de casa, já que o ex-médio, de 38 anos, vai reforçar a equipa de veteranos de futsal da Oliveirense.

Daniel Leal começou no futebol no Aves e fez grande parte do seu percurso na Oliveirense, embora com passagens por outros clubes, como o Santa Eulália, Airão, Maria da Fonte e Taipas.