Famalicão: Festa em honra de S. Miguel o Anjo

A XXV gala de entrega dos troféus desportivos “O Minhoto” vai ser em Famalicão, no dia 28 de novembro, na Casa das Artes. A decisão foi tomada recentemente num reunião entre o município de Famalicão e a Associação “A Nossa Terra”.

A gala de «O Minhoto» Troféus Desportivos, que em Famalicão acontece pela segunda vez, tem como objetivo reconhecer e premiar publicamente o mérito de atletas, clubes, dirigentes desportivos, treinadores e árbitros que mais se destacaram na prática das suas modalidades na região do Minho. Trata-se de um evento, com meio milhar de convidados, onde serão atribuídos quase trinta troféus, entre eles o Grande Prémio do Júri, Revelação, Consagração e galardões destinados às modalidades.

Para o presidente da Câmara de Famalicão, «é uma grande honra» receber em Famalicão esta gala. «O desporto tem um papel importante na vida dos famalicenses, somos um concelho desportivo», afirma Mário Passos.

Uma das caraterísticas identitárias do evento é a rotatividade de concelhos na organização da gala; por isso, é com naturalidade que o município Vila Nova de Famalicão acolhe a XXV edição da gala, sendo que a mesma já ocorreu nos concelhos de Braga, Viana do Castelo, Esposende, Vila Nova de Cerveira, Monção, Barcelos, Vila Verde, Caminha, Arcos de Valdevez, Fafe, Ponte da Barca, Cabeceiras de Basto, Paredes de Coura, Ponte de Lima, Valença, Amares, Vieira do Minho, Guimarães, Melgaço e Celorico de Basto.

À semelhança dos anos anteriores, o júri desta iniciativa é responsável, através de votação em três fases distintas, pelas nomeações e escolha dos premiados, após ter aprovado o regulamento por onde se rege este evento. Integram-no mais de uma centena de membros, entre jornalistas desportivos (imprensa, rádio, televisão e digitais, que abrangem diferentes municípios da região Minho e de âmbito nacional) e entidades ligadas ao desporto (federações, associações de clubes e desporto escolar).

Recorde-se que este projeto, pelo seu valor e mérito, tem granjeado, ao longo dos anos, a colaboração de diversos organismos e entidades, entre os quais, o Ministério da Educação, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Olímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, o Turismo do Porto e Norte de Portugal (Entidade Regional), os 24 Municípios da região, várias Associações de Clubes e Federações.