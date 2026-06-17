Famalicão: Festa em honra de Santa Catarina começa a 22 de junho

O Monte do Facho, em Calendário, enche-se de festa entre 22 e 28 de junho. De segunda a sexta-feira, às 21 horas, recitação do terço e celebração da eucaristia (campal); 27 de junho, 15h30, celebração da eucaristia na Capela de Santa Catarina; 28 de junho, pelas 10 horas, procissão em honra de Santa Catarina, com saída da igreja paroquial, acompanhada pela Fanfarra do Agrupamento 291 de Calendário e pela Banda de Música de Arnoso. Às 11 horas, chegada da procissão à capela de Santa Catarina e celebração de eucaristia (campal); 15h30, atuação do Rancho Folclórico S. Miguel-o-Anjo. Pelas 16h30, realização do sorteio e porco no espeto (as sandes são oferecidas, mas as bebidas não estão incluídas).
Presos preventivamente por tráfico de droga em Famalicão e Guimarães
O Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Guimarães deteve, na passada segunda-feira, três homens e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 30 anos e os 59 anos, pelo crime de tráfico de droga, nos concelhos de Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Desta ação resultou, ainda, a apreensão de 30 075€ em numerário; quatro automóveis; 167 munições de calibre 12; nove telemóveis; um tablet; uma balança de precisão; 16 doses de heroína; oito doses de cocaína; e um relógio.
Após apresentação a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Guimarães, dois detidos ficaram em prisão preventiva (um homem e uma mulher); outros dois detidos, também um homem e uma mulher, têm de se apresentar diariamente no posto policial da sua área de residência; outro detido foi transportado para o Tribunal de Penafiel para dar cumprimento ao mandado de detenção pendente.
Esta investigação, que decorria à cerca de um ano, permitiu reunir prova de uma rede organizada que procedia à venda de droga diretamente ao consumidor, a partir de uma urbanização de Gondar, no concelho de Guimarães.
No dia 15 de junho foi realizada uma operação policial com várias valências da GNR, com o apoio da PSP, para deter os suspeitos e por cobro ao foco de insegurança que se tinha gerado. Foram realizadas buscas em vários locais do concelho e cidade de Guimarães, tal como no concelho de Famalicão.
Estas buscas permitiram reunir, segundo a GNR, «um considerável acervo de prova contra os suspeitos identificados no decurso da investigação».
Na operação de buscas foram empenhados meios da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Braga, do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da Unidade de Intervenção, dos Destacamentos de Intervenção de Braga e do Porto, dos Destacamentos Territoriais de Guimarães e de Barcelos, da Unidade Especial de Policia da PSP e do Comando Distrital de Braga da PSP.
Famalicão: Emília Pinto vence na 2.ª divisão e na próxima época vai jogar na 1.ª
A atleta da Associação de Boccia Luís Silva (ABLS) sagrou-se campeã nacional da 2.ª divisão e, com esse feito, na próxima época vai jogar na 1.ª divisão.
O título foi conseguido esta terça-feira, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar. Emília Pinto foi autora de uma prestação 100% vitoriosa confirmando o seu enorme talento, dedicação e qualidade competitiva.
Este resultado representa não apenas uma vitória individual, mas também o reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente pela Associação de Boccia Luís Silva na promoção da modalidade e na formação de atletas de excelência.
O treinador Luís Silva considera que «a Emília foi exemplar ao longo de toda a competição e esta conquista é plenamente merecida».
Famalicão: Rudi Almeida eleito o melhor jogador da Liga Revelação 25/26
O jovem ponta de lança do FC Famalicão foi eleito, segundo a votação dos treinadores dos 17 clubes da Liga Revelação e pela votação online promovida pelo Sindicato dos Jogadores, o melhor jogador da Liga Revelação da época finda, na qual a equipa terminou na segunda posição.
Rudi Almeida angariou 16,43% dos votos, superando a concorrência de Miguel Rajani, ponta de lança do Leixões, e de Mohamed Kaba, ponta de lança do Gil Vicente, que obteve 11,06% dos votos.
O avançado do FC Famalicão vai receber o prémio no arranque da pré-época 2026/2027.
Esta temporada, somou 23 jogos na Liga Revelação, onde marcou 13 golos. Fez, ainda, 2 jogos pela equipa principal, frente ao AVS e ao Sporting.
Rudi chegou aos famalicenses na época 2021/2022, vindo do Benfica, tendo feito parte da equipa que conquistou o título nacional de sub-19 em 2022/2023. Na época seguinte, participou na Youth League.
Ao que tudo indica, o jovem de 21 anos poderá voltar a integrar a equipa principal, fazendo a pré-época com o conjunto orientado por Hugo Oliveira.
Confederação Europeia têxtil reelege Mário Jorge Machado
Mário Jorge Machado foi reeleito para um novo mandato à frente da Euratex. O empresário terá como prioridades o reforço da competitividade da indústria têxtil e de vestuário europeia, através do investimento em inovação, digitalização, inteligência artificial, competências e automação; a garantia de condições de concorrência «verdadeiramente justas», defendendo a aplicação equitativa das regras da UE a todos os produtos vendidos na Europa; e o apoio às empresas na sua transição verde e digital.
A Assembleia Geral confirmou ainda a equipa da presidência, composta por Franz Peter Falke, Barbara Cimmino e Ismail Kolunsag como vice-presidentes, e Gregory Marchant como vice-presidente da tesouraria.
Mário Jorge Machado sublinhou que «é uma honra e um privilégio ser reeleito». Já sobre o mandato, admite que vêm anos desafiantes para a indústria, mas mostra-se confiante. «Estou confiante de que vamos alcançar conquistas importantes para a nossa indústria. Não vai ser fácil, todos sabemos o que estamos a enfrentar, mas com o vosso contributo vamos ser bem-sucedidos em garantir o futuro da nossa indústria e da Europa», afirmou.
Ana Dinis, diretora-geral da ATP, associação com sede em VN Famalicão, felicitou o vice-presidente da associação pela reeleição e a Confederação Europeia pelos 30 anos de serviço ao setor. «As empresas podem, por vezes, sentir que enfrentam os desafios sozinhas, mas nos bastidores existem associações como a EURATEX e a ATP a trabalhar diariamente para defender os interesses da nossa indústria», referiu.
Famalicão: Otar Mamageishvili vai jogar na Áustria por empréstimo
O médio internacional georgiano que tem contrato até 2029, foi cedido por empréstimo, com opção de compra, ao Wolfsberger AC, clube austríaco que tem vindo a consolidar a sua posição no campeonato.
Mamageishvili chegou na época 2024/25 como uma das maiores jovens promessas georgianas, tendo sido mesmo considerado o melhor médio do campeonato da Geórgia. No entanto, em Famalicão acabou por nunca conseguir afirmar-se.
Na última temporada, o jovem realizou apenas 13 jogos, quatro dos quais pela equipa sub-23 do FC Famalicão. Já na época 2024/25, apesar de ter chegado a meio da temporada, fez apenas quatro partidas pela equipa principal. O jogador chegou proveniente do FC Iberia 1999, numa transferência avaliada em 800 mil euros.
O médio de 23 anos passou pelas seleções jovens do seu país natal, tendo representado os sub-17, sub-19 e sub-21 da Geórgia.
Famalicão: Voluntariado nas férias de verão para jovens famalicenses
O programa “Sou+ Voluntário” é a oportunidade dos jovens ocuparem as férias de forma divertida e ganhando dinheiro.
A iniciativa oferece aos jovens, dos 18 aos 25 anos, que residam ou estudem no concelho, a oportunidade de colaborar diretamente nos serviços do Município e ganhar experiência prática de trabalho.
Arranca a 7 de julho e estende-se até 30 de agosto, organizada em quatro turnos: de 7 a 19 de julho, de 21 de julho a 2 de agosto, de 4 a 16 de agosto e de 18 a 30 de agosto.
As atividades decorrerão essencialmente nas Piscinas Municipais exteriores, onde os voluntários vão apoiar o funcionamento e as atividades da época balnear, além de colaborarem na dinamização de um espaço de leitura criado em parceria com a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.
Os participantes terão direito a seguro e a uma bolsa de apoio financeiro de 3,50 euros por hora para cobrir as suas despesas. O formulário de candidatura está disponível no portal da Juventude de Famalicão em www.juventudefamalicao.org.