Famalicão: Festa em honra de São Miguel o Anjo é no próximo fim de semana

No próximo fim de semana realiza-se, em Calendário, decorre a festa em honra de São Miguel o Anjo.

O programa tem início no sábado, pelas 10h00, com uma arruada naquele lugar; na igreja de São Miguel o Anjo, às 21h00, celebra-se missa vespertina solenizada pelo Grupo Coral de São Miguel, seguida de procissão de velas em honra de Nossa Senhora de Fátima; a partir das 22h00, há concerto com a banda famalicense Myllenium; pelas 00h30 sessão de fogo de artifício.

No domingo, às 10h00, missa de festa solenizada pelo Grupo Coral Dominnicanus; às 15h30, recitação do terço, seguido de majestosa procissão em honra de São Miguel o Anjo, com andores e anjinhos.

A partir das 17h00, a animação fica a cargo do Rancho Folclórico de São Julião de Calendário; pelas 19h00 sorteio dos prémios da festa, para encerramento.