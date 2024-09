Famalicão: Festa silenciosa é a novidade desta noite, na Festa de Artesanato

O Município prolongou as “Férias Inclusivas” até 13 de setembro. Este projeto municipal de ocupação para jovens alunos com necessidades educativas especiais decorre, normalmente, entre junho e julho e também nas férias da Páscoa. Com o prolongamento, estes jovens têm, assim, reforçado o acompanhamento até ao início das aulas. «Este apoio faz realmente uma grande diferença», aponta Renata Marinho, que tem o filho Tomás aos cuidados da equipa do CRE – Centro de Recursos Educativos do Município. «Não temos uma alternativa viável para manter o nosso filho ocupado durante este período, num local de confiança e onde o bem-estar dele esteja assegurado», diz.

Em agosto, os pais do Tomás dividem as férias para poderem conciliar o trabalho e o acompanhamento do filho e «se não fosse este apoio teria de ficar em casa nestas duas semanas até ao retomar das aulas», refere Renata Marinho que elogia a autarquia «pelo trabalho e cuidado» que presta a este grupo de crianças e jovens. «A equipa do CRE é excecional e para as crianças é muito importante manterem uma rotina, ocupadas com atividades em vez de estarem em casa». Uma ideia partilhada pelo presidente da Câmara Municipal. Mário Passos reporta que no CRE «as crianças e jovens com necessidades educativas especificas encontram acompanhamento especializado; ao mesmo tempo, permitimos às famílias retomarem sem preocupação os seus trabalhos».

O CRE – Centro de Recursos Educativos está em Vale S. Cosme e é uma resposta social constituída por vários espaços, como salas de intervenção terapêutica e especializada, salas snoezelen e de integração sensorial. Neste espaço, uma equipa multidisciplinar de técnicos municipais das áreas da saúde, terapia da fala, ocupacional, psicologia, de mediação familiar e intervenção educativa acompanha, ao longo de todo o ano letivo, estas crianças e jovens com necessidades educativas especificas.