Famalicão: Festas a Imaculada Conceição de 1 a 8 de dezembro

As festas em honra da Imaculada Conceição, em S. Tiago de Antas, decorrem de 1 a 8 de dezembro e todos os dias há Novena a Nossa Senhora. No dia 3, logo pela manhã, a fanfarra do CNE percorre a freguesia e, no dia seguinte, às 10h30, há missa com Ofício pelos irmãos falecidos e, às 11h45, decorre a inauguração do aumento da Casa das Almas. No dia 7, as celebrações começam às 19 horas, com missa Vespertina; às 21 horas, sai uma procissão de velas, antecipada de pregação; segue-se a atuação do grupo Alvorada, encerrando o dia com uma sessão de fogo de artifício.

O dia 8 de dezembro, começa com a entrada da Banda de Música de Famalicão, segue-se a espera do juiz da festa, Paulo Cunha, junto ao cruzeiro, e a missa solene que será presidida por D. Jorge Ortiga. Da parte da tarde, depois da oração do Terço, sai a procissão solene da igreja nova em direção ao quartel dos BV Famalicão, regressando ao local de partida, acompanhada pela Banda de Música de Famalicão. Uma quermesse de oferendas e sorteio do touro encerram as festividades deste ano, que são uma organização da Confraria de Nossa Senhora da Conceição e Almas.