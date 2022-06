Famalicão: Festas a S. Marçal nos dias 9 e 10 de julho

As grandiosas festas em honra de S. Marçal, protetor dos bombeiros e das forças da natureza, decorrem nos dias 9 e 10 de julho na freguesia de Esmeriz.

No primeiro dia, logo pela manhã, o grupo Zé P´reiras Nós e os Outros vai percorrer a localidade, acompanhado pela comissão de festas para a venda de bilhetes. A noite está reservada para a música, com dois concertos. Primeiro com o Duo Versus, às 21 horas, seguindo-se João Neto & Leonardo. Uma sessão de fogo encerra o dia.

No domingo, dia 10 de julho, às 11 horas, celebra-se a missa em honra de S. Marçal, cantada pelo Grupo Coral da paróquia, prosseguindo as cerimónias religiosas com a procissão, às 16 horas.

Uma hora depois, espetáculo com Cláudia Martins. Para fim de festa, decorre, às 19 horas, o sorteio do touro e outros prémios.

