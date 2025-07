Famalicão: Festas a S. Marçal são este fim de semana

A Mostra Comunitária de Lousado realiza-se na noite do dia 18 e durante o dia 19 de junho. A partir do Parque 25 de Abril, no primeiro dia, a abrir às 20 horas, há jantar e uma hora depois tem lugar o espetáculo Lousado Tem Talentos.

A mostra prossegue no dia seguinte, a partir das 10 horas, com inúmeras atividades reveladoras da dinâmica associativa desta comunidade. Artes marciais, workshop, torneio de matraquilhos e sueca, exibição de capoeira e o Festival de Folclore de Santa Marinha de Lousado que começa às 21 horas.

As Mostras Comunitárias, que percorrem as 49 comunidades de freguesia do concelho, acontecem ao longo do ano, de forma rotativa e com um programa de animação, desenvolvido pela comunidade.

Esta iniciativa municipal assenta na lógica de valorização da comunidade, traduzindo-se numa dinâmica e animada exposição coletiva sobre cada comunidade de freguesia famalicense.