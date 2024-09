Famalicão: Festas a S. Miguel-o-Anjo são este fim de semana

Mais de 40 empresários participaram no workshop do Acelerar o Norte, que decorreu na Casa do Empresário da ACIF, esta quinta-feira. Estes empreendedores quiseram saber mais sobre a comunicação online, como estar nas redes sociais, vantagens e desvantagens.

Os empresários ficaram a conhecer quais as principais fases do projeto, as dimensões de intervenção e alguns dos serviços que podem vir a usufruir na aplicação do voucher.

Recorde-se que este foi o segundo workshop de capacitação de uma série de 9, com diversos temas e em que o nível de aprendizagem aumenta.

Acelerar o Norte é um projeto dirigido por um consórcio, CCP, AEP, AHRESP e ACEPI, financiado pelo fundo Europeu PRR, que pretende auxiliar as pequenas e médias empresas a fazer a transição digital, tanto através de ações de capacitação sobre os vários temas, como através da atribuição de um voucher, que pode atingir o valor de 2000€ para adquirirem serviços na área do digital.

A equipa da Aceleradora de Famalicão está disponível para ajudar os empresários, na Casa do Empresário e Formação da ACIF, ou através do email: famalicao@aceleraronorte.pt