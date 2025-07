Famalicão: Festas da Vila de Joane atraíram milhares de pessoas

A 35.ª edição do Grande Prémio de Ciclismo do Minho – Juniores começa na noite desta quinta-feira, com o prólogo noturno em Guimarães, com a distância de 3,6km. A prova, uma das mais emblemáticas da Associação de Ciclismo do Minho, volta a passar em Famalicão, com a segunda etapa, de 96km, num percurso por várias freguesias, tendo como epicentro Oliveira Santa Maria. Esta etapa disputa-se ao início da tarde de sábado.

A primeira etapa é na sexta-feira, entre Braga e Felgueiras, com uma distância de 91 km. Este grande prémio termina em Azurém, Guimarães, depois do pelotão cumprir 98,6km no domingo.

